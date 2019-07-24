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24.07.2019 - 16:03| DENİZLİ, (DHA)

Zeki Yavru resmen Denizlispor'da!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Akhisarspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

Zeki Yavru resmen Denizlispor'da!

Yeşil-siyahlı ekibin anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat katıldı. Törende Denizlispor'a katılmaktan mutlu olduğunu belirten Zeki, kulübün başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise transfer çalışmalarına devam ettiklerini, Zeki Yavru ile savunmalarına güç kattıklarını kaydetti.

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