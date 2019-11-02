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02.11.2019 - 00:46 | | AA

Zeljko Obradovic: "OyuncularÄ±mÄ±n zor bir durumda olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±m"

Zalgiris'e 79-76 yenilen FenerbahÃ§e Beko'da baÅŸantrenÃ¶r Zeljko Obradovic, takÄ±m olarak kendilerine daha Ã§ok gÃ¼venmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Zeljko Obradovic: "OyuncularÄ±mÄ±n zor bir durumda olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±m"

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 79-76 yenilen FenerbahÃ§e Beko'da baÅŸantrenÃ¶r Zeljko Obradovic, takÄ±m olarak kendilerine daha Ã§ok gÃ¼venmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± deÄŸerlendiren Obradovic, "Zalgiris'i tebrik diyorum. Zalgiris, her sene olduÄŸu gibi sonuna kadar savaÅŸan bir takÄ±m. BugÃ¼n de Ã¶yleydiler. TaraftarlarÄ±mÄ±za mÃ¼thiÅŸ destekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Benim iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir gÃ¼ndÃ¼. TakÄ±m iki gece Ã¶ncesine gÃ¶re Ã§ok farklÄ±ydÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmada uzun sÃ¼re iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Obradovic, "MaÃ§ kaybedilecek zor bir noktaya geldi ve kaybettik. Son ana kadar mÃ¼cadele eden oyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum. OyuncularÄ±mÄ±n zor bir durumda olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±m. Hayat devam ediyor. Kendimize gÃ¼venmemiz gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Jasikevicius: "Ã‡ok iyi bir takÄ±ma karÅŸÄ± galibiyet aldÄ±k"Â 

Zalgiris BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Sarunas Jasikevicius, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±ma karÅŸÄ± galip geldiklerini belirtti. Jasikevicius, kendileri iÃ§in karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± bitirmenin daha Ã¶nemli olduÄŸunu aktararak, "Ã‡ok iyi bir takÄ±ma karÅŸÄ± galibiyet aldÄ±k. NasÄ±l olduÄŸunu bilemedik ancak maÃ§Ä±n sonunda bize doÄŸru ÅŸans dÃ¶ndÃ¼. Bizim iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir motivasyon oldu." diye konuÅŸtu.

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