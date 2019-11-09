Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Alman ekibi Bayern MÃ¼nih'i 90-82 yenen FenerbahÃ§e Beko'nun baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic, son Ã§eyrekte hÃ¼cumda iyi oynayarak maÃ§Ä± kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Obradovic, iyi bir hÃ¼cum takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "TaraftarlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ederim. Bize inanÄ±lmaz destek verdiler. HÃ¼cumda iyi bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±k. Bayern MÃ¼nih hÃ¼cumda Ã§ok sabÄ±rlÄ± bir takÄ±m. Zor bir maÃ§tÄ±. Olumlu ÅŸeyler var. Topu Ã§ok iyi kullandÄ±k. Bundan dolayÄ± yÃ¼zdelerimiz Ã§ok iyi." ifadelerini kullandÄ±.

Â Ä°lk yarÄ±da ribaunt almakta sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan deneyimli baÅŸantrenÃ¶r, "Ä°kinci yarÄ±da sadece 3 hÃ¼cum ribaundu aldÄ±lar. Bu da bizim koÅŸu yaparak sayÄ±lar bulmamÄ±za katkÄ± saÄŸladÄ±. Son periyotta maÃ§Ä±n seyrini deÄŸiÅŸtirdik. Bu periyotta hÃ¼cumda Ã§ok iyi oynadÄ±k. Savunmada Ã§ok farklÄ± davranmamÄ±z gereken hatalar yapmamÄ±za raÄŸmen. OyuncularÄ±mÄ± tebrik ederim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â Â

Radonjic: "Son Ã§eyrekte rotasyonumuzda enerji yoktu"

Bayern MÃ¼nih BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Dejan Radonjic, son Ã§eyrekte oyuna dahil olan oyunculardan gereken katkÄ±yÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

FenerbahÃ§e Beko'yu tebrik ederek sÃ¶zlerine baÅŸlayan Radonjic, "ÃœÃ§ periyot bizim iÃ§in geÃ§ti. Son Ã§eyrekte avantaj yakaladÄ±lar ve kazandÄ±lar. Son Ã§eyrekte rotasyonumuzda enerji yoktu. Bir Ã¶nceki maÃ§Ä±mÄ±za gÃ¶re daha iyi oynadÄ±k." diye konuÅŸtu.