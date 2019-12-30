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HaberlerGalatasaray Haberleri Zemin göz korkuttu
30.12.2019 - 08:00 |

Zemin göz korkuttu

Antalyaspor maçında, Türk Telekom Stadı’nın zemininin kötü hali dikkatlerden kaçmadı. Ligin ikinci yarısında hava şartlarının ağırlaşacağı da dikkate alındığında zeminin daha da sıkıntılı bir hale gelmesinden çekiniliyor.

Zemin göz korkuttu

Galatasaray’ın son olarak oynadığı ve 5-0 kazandığı Antalyaspor maçında, Türk Telekom Stadı’nın zemininin kötü hali dikkatlerden kaçmadı. Teknik kadronun da özellikle bu konudaki rahatsızlığı yönetime ve yetkililere ilettiği öğrenildi.
Ligin ikinci yarısında hava şartlarının ağırlaşacağı da dikkate alındığında zeminin daha da sıkıntılı bir hale gelmesinden çekiniliyor.

Zemin göz korkuttu

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