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26.07.2019 - 12:57| İSTANBUL (İHA)

Zenit, Gustavo Ayon'u kadrosuna kattı

Rus ekibi Zenit St. Petersburg, son olarak Real Madrid'de forma giyen Meksikalı basketbolcu Gustavo Ayon ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Zenit, Gustavo Ayon'u kadrosuna kattı

Bu sezon THY Euroleague'de mücadele edecek olan Rus ekibi Zenit St. Petersburg, transfer çalışmalarına devam ediyor. Zenit son olarak Real Madrid'de oynayan Meksikalı basketbolcu Gustavo Ayon ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ayon ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


34 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de oynadığı 141 maçta 9.4 sayı, 5.8 ribaund, 2.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. Meksikalı oyuncu, Madrid ekibi ile 2015 ve 2018 yıllarında Euroleague şampiyonluğu ulaşan kadrodaydı. Başarılı oyuncu ayrıca 4 kez İspanya Ligi, 3 kez de İspanya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.


Ayon NBA'de de New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks formalarını giydi.

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