Zidane: Courtois ilk yarÄ±da bizi kurtardÄ±

UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maÃ§Ä±nda Ä°stanbul'da Galatasaray'Ä± 1-0 yenen Real Madrid'in teknik direktÃ¶rÃ¼ Zinedine Zidane, kalecileri Thibaut Courtois'nÄ±n kendilerini yenilgiden kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan Zidane, Galatasaray'Ä±n ilk dakikalarda gol pozisyonlarÄ± Ã¼rettiÄŸini belirterek, "Rakip Ã§ok ciddi 2 gol pozisyonuna girdi. Courtois iyi oynadÄ± ve Ã§ok iyi kurtarÄ±ÅŸlar yaptÄ±. KeÅŸke ikinci, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ bulabilseydik. 90 dakika bunun iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±k ama olmadÄ±." diye konuÅŸtu.

Galatasaray mÃ¼sabakasÄ± Ã¶ncesinde koltuÄŸunun tehlikede olduÄŸunun sÃ¶ylenmesi Ã¼zerine Zidane, "Ben buradayÄ±m ve gÃ¶revimin baÅŸÄ±ndayÄ±m. TakÄ±mÄ±m da bugÃ¼n Ã§ok iyi iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Thibaut Courtois'nÄ±n Florin Andone'nin girdiÄŸi pozisyonlara izin vermediÄŸini aktaran 47 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, "Courtois'nÄ±n ilk yarÄ±da kurtardÄ±ÄŸÄ± pozisyonlar vardÄ±. Bizi yenilmekten kurtardÄ±. Ä°kinci yarÄ±da Ã§ok ciddi pozisyonlar bulduk ama farkÄ± aÃ§amadÄ±k. Bu kolay deÄŸildi. SonuÃ§ta Ã§ok ciddi bir rakibe karÅŸÄ± oynuyorsunuz." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Zidane, maÃ§ta iyi oynamadÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtiri Ã¼zerine, "Size katÄ±lmÄ±yorum. Ã‡ok iyi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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