Zidane’ın ilk bombası Porto'dan Eder Militao

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Real Madrid Kulübü, Zinedine Zidane’ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından, transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen eflatun-beyazlılar, Eder Militao’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı stoper için, kulübü Porto ile anlaşıldığı bilgisi verildi. Sezon sonunda takıma katılacak olan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025’e kadar geçerli olacak.