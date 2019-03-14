14.03.2019 - 14:13 |
Zidane’ın ilk bombası Porto'dan Eder Militao
İspanyol devi Real Madrid,Eder Militao'nun transferi için Porto ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Real Madrid Kulübü, Zinedine Zidane’ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından, transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen eflatun-beyazlılar, Eder Militao’yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı stoper için, kulübü Porto ile anlaşıldığı bilgisi verildi. Sezon sonunda takıma katılacak olan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025’e kadar geçerli olacak.