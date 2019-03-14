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14.03.2019 - 14:13 |

Zidane’ın ilk bombası Porto'dan Eder Militao

İspanyol devi Real Madrid,Eder Militao'nun transferi için Porto ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Zidane’ın ilk bombası Porto'dan Eder Militao

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Real Madrid Kulübü, Zinedine Zidane’ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından, transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen eflatun-beyazlılar, Eder Militao’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı stoper için, kulübü Porto ile anlaşıldığı bilgisi verildi. Sezon sonunda takıma katılacak olan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025’e kadar geçerli olacak.

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