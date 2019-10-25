Zidane-Jovic körler, sağırlar gibi!

Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Real Madrid maçında oyun devam ettiği sırada saha kenarında ilginç gelişmeler meydana geldiği ortaya çıktı. 82. dakikada Rodrigo’nun yerine oyuna dahil olan Luka Jovic’in girmeden önce hocasıyla arasında geçenler İspanya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde yankı yarattı.

İngilizce bilmediği için anlamadı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, değişiklik öncesi oyuncusuna son talimatları verdiği sırada hayal kırıklığı yaşadı. İngilizce olarak kendisine ‘Rodrigo’nun oynadığı sağ kanada geçiyorsun, tamam mı?’ diye soran Zidane, kendisine anlamsız gözlerle bakan Jovic’i görünce anlatmaktan vazgeçti.

Taktik-maktik yok, sadece saldır!

Sırp futbolcuya bu şekilde derdini anlatamayacağını anlayan Fransız teknik adam, taktik konulardan bahsetmeyi bir kenara bırakıp ardından ‘Saldır, sadece saldır’ direktifiyle 22 yaşındaki ismi oyuna aldı.