Zidane’dan Gareth Bale açıklaması

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kulübün gündeminde şu an 1 numaralı hadise olan Gareth Bale konusunda açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, çarpıcı ifadeler kullandı, bu konudaki pozisyonunu netleştirdi.

Galli yıldızın Galatasaray karşısında neden oynamayacağına açıklık getiren Zidane “Gareth Bale için dileğimiz iyi durumda, sağlığının yerinde olması. O da böyle olmasını istiyor. Şu an problem, kendisinin normal bir şekilde çalışmaya hazır durumda olmaması” diye konuştu.

'Galler'de oynayıp oynamadığını göreceğiz'

Deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: “Ülkesi Galler kendisini milli takıma çağırma hakkına sahip. Oyuncu da iyi olmak istiyor, buna şüphe yok. Bu hafta işler netlik kazanacak, milli takıma gitmek için uygun durumda mı değil mi göreceğiz. Bu konu canımı sıkmıyor, taraftarlarımızdan bu konuda emin olmalarını istiyorum; Bale bizimle olmak istiyor”.

‘Mbappe’nin hayali Real’de oynamak’

PSG forması giyen Kylian Mbappe’nin durumu ve kulüp olarak bu konudaki düşüncelerine de dikkat çeken Zinedine Ziidane şunları söyledi: “Mbappe, Real Madrid’de oynamanın, kendisinin hayali olduğunu hep söylüyor. Geleceği konusunda karar verecek olan kendisi. Şu an Paris Saint Germain forması giyiyor, neler olacağını göreceğiz”.

Marcelo: Çok zor olacağını biliyoruz

Yarın kendileri için önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Marcelo, “Çok zor olacağını biliyoruz, çok motive olduk, zor olacak ama bu tip maçları oynamayı seviyoruz. Yarın neredeyse final olabilir" ifadelerini kullandı.



