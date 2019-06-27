Zidane'den 280 milyon euroluk temizlik
Transfere tam 303 milyon euro harcayan Real Madrid'de temizlik başladı. Zidane'ın gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği oyuncular listesinde James Rodriguez ve Gareth Bale başı çekerken bu listenin toplam değeri ise 280 milyon euro.
Geçen sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından kadrosunu revize eden ve içlerinde Eden Hazard'ın da olduğu yeni transferlere tam 303 milyon Euro harcayan Real Madrid için şimdi de Pogba ismi dillendirilirken lacivert-beyazlılarda gidecek isimler de belli oldu. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın raporu ile kapının önüne koyulacak futbolcuların toplam değeri de dudak uçuklatacak cinsten: Tam 280 milyon Euro... Bu rakam Avrupa'nın 5 büyük ligindeki var olan takımların yüzde 70'inden daha değerli olmasına karşın Fransız teknik adam, gelecek sezon için hiçbirini kadrosunda düşünmüyor.
İKİ İSİM 110 MİLYON EURO
BU isimler arasında en dikkat çekenler; Gareth Bale ve James Rodriguez. Büyük umutlarla 2013'te Tottenham'dan transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan Bale'in değeri 60 milyon Euro olarak belirlenirken son iki sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren James Rodriguez'in de değeri 50 milyon olarak gösterildi.
İşte kadroda düşünülmeyen isimler:
Futbolcu Değeri
Navas-10 milyon
Reguilon-15 milyon
Vallejo-10 milyon
Hernandez-15 milyon
Llorente 20 milyon
Kovacic-35 milyon
Ceballos-30 milyon
Odegaard-15 milyon
Rodriguez-50 milyon
Bale-60 milyon
Diaz-20 milyon
(Sabah)