Zidane'den 280 milyon euroluk temizlik

Geçen sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından kadrosunu revize eden ve içlerinde Eden Hazard'ın da olduğu yeni transferlere tam 303 milyon Euro harcayan Real Madrid için şimdi de Pogba ismi dillendirilirken lacivert-beyazlılarda gidecek isimler de belli oldu. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın raporu ile kapının önüne koyulacak futbolcuların toplam değeri de dudak uçuklatacak cinsten: Tam 280 milyon Euro... Bu rakam Avrupa'nın 5 büyük ligindeki var olan takımların yüzde 70'inden daha değerli olmasına karşın Fransız teknik adam, gelecek sezon için hiçbirini kadrosunda düşünmüyor.

İKİ İSİM 110 MİLYON EURO

BU isimler arasında en dikkat çekenler; Gareth Bale ve James Rodriguez. Büyük umutlarla 2013'te Tottenham'dan transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan Bale'in değeri 60 milyon Euro olarak belirlenirken son iki sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren James Rodriguez'in de değeri 50 milyon olarak gösterildi.

İşte kadroda düşünülmeyen isimler:

Futbolcu Değeri

Navas-10 milyon

Reguilon-15 milyon

Vallejo-10 milyon

Hernandez-15 milyon

Llorente 20 milyon

Kovacic-35 milyon

Ceballos-30 milyon

Odegaard-15 milyon

Rodriguez-50 milyon

Bale-60 milyon

Diaz-20 milyon

(Sabah)