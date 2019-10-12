Zidane'nın son şansı Galatasaray

La Liga'da liderlik koltuğunda oturmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta yalnızca 1 puan toplayabilen Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in teknik direktör Zinedine Zidane'ı temsilcimiz Galatasaray'la 22 Ekim'de karşılaşacakları dev mücadele öncesinde uyardığı öğrenildi.

İspanya'da yayım yapan Sport gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Perez'in Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak kritik maçı Barcelona ile kozlarını paylaşacakları El Clasico'dan daha önemli gördüğü ifade edildi. Haberde Devler Ligi'ndeki olası bir başarısızlığa tahammülü olmadığı aktarılan Perez'in Zizou'ya "Gruptaki kalan maçlar için hata lüksümüz kalmadı." dediği belirtildi.