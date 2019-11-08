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08.11.2019 - 13:45 |

Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor! Derbiyi de kazandı...

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankası, Halkbank'ı 3-2 yendi.

Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor! Derbiyi de kazandı...

Voleybol Efeler Ligi'nde başkentin iki takımı karşı karşıya geldi. 145 dakika süren mücadelenin sonunda Ziraat Bankası, iki farklı geriden gelerek Halkbank'ı 3-2 mağlup etti. 

Halkbank Metin ve Gökhan'ın smaçları ile etkili olduğu oyunda ilk iki seti 25-21 ve 25-18 skorlarla alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü set çok çekişmeli geçti. Ziraat geriden gelerek Escobar ile etkili oldu ve seti 25-23 kazandı: 2-1

Dördüncü sette kırmızı-beyazlılar tekli blokla sete noktayı koydu, 25-23 kazandı: 2-2

Tie-Break setinde daha az hata yapan Ziraat Bankası'nda Escobar 31 sayı üreterek en skorer oyuncu oldu. Bu sonuçla Ziraat 4'te 4 yaptı. Halkbank ise 3.yenilgisini aldı. 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Halkbank: Samet Faik Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam, Orçun Ergün, İbrahim Emet, Efe Bayram)

Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Cafer Kirkit, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Ümit Demir, Selim Demir, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken)

Setler: 25-21, 25-18, 23-25, 23-25, 6-15

Süre: 145 dakika (28, 32, 35, 35, 15)

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