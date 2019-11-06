Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimleri bugün gerçekleşiyor. 5. turda takımlar çift maçlı eleme usulüne göre mücadele verecekler. 32 takımlı kura çekimlerinde özellikle 4 büyüklerin hangi takımlarla eşleşeceği merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Rizespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Bursaspor.

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Altınordu, Altay, Adana, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, B.B.Erzurum, Samsunspor, Manisa FK, Kırklarelispor, Tuzlaspor, Eyüpspor, Hekimoğlu Trabzon, Vanspor, Esenler Erokspor, 24 Erzincanspor.