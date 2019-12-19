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19.12.2019 - 11:18 | | İSTANBUL (AA)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.
 

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

 

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