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20.12.2019 - 00:17 |

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu

Futbolda Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turuna yÃ¼kselen ekipler belli oldu.Â Â Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu kura Ã§ekimi, yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu

Futbolda Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turuna yÃ¼kselen ekipler belli oldu.Â 

Kupada 5. tur rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± sonunda KasÄ±mpaÅŸa, Antalyaspor, Ã‡aykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ, BtcTurk Yeni Malatyaspor, GMG KÄ±rklarelispor, Demir Grup Sivasspor, GÃ¶ztepe, FenerbahÃ§e, Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, Denizlispor, Medipol BaÅŸakÅŸehir, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor, son 16 turuna adlarÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

Â Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu kura Ã§ekimi, yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â 

Ã‡ift maÃ§ eleme usulÃ¼ne gÃ¶re oynanacak son 16 turunda ilk karÅŸÄ±laÅŸmalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadeleleri ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde yapÄ±lacak.

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