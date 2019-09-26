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26.09.2019 - 23:43 | | AA

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor penaltılarla 1074 Çankırıspor'a elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayanlar belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları, 5 karşılaşmayla tamamlandı. 

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan 3. turda, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: 

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-4 

Hatayspor-Siirt İl Özel İdare: 0-1 

Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 2-0 

Akhisarspor-Bayburt Özel İdare: 0-0 (2-4 Penaltılarla) 

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor: 1-1 (3-4 Penaltılarla)

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