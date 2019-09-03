Zirve hücumu

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde son 2 sezonda sürekli üzerine koyarak ilerliyor. Bordo-mavililer özellikle hücumda pozitif işler yaparak herkesin takdirini topluyor. Yeni transferler ve mevcut isimlerle oldukça güçlü bir hücum ekibi oluşuyor.



Ünal Karaman’ın yerleştirmeye çalıştığı pasa dayalı hücum sisteminde, Nwakaeme ve Ekuban öne çıkarken, yeni transferler Sörloth ile Sturridge de şimdiden camiayı heyecanlandırıyor. Ayrıca Abdülkadir Ömür de hücumda daha etkin olmaya başladı. Sezona hızlı başlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi ve Süper Lig’de 7 maça çıktı. Ligde 3 haftada 5 puan alan ve Avrupa Ligi’nde 4 yıl sonra gruplara kalan bordo-mavililer, 11 gol attı. Caleb Ekuban 7 maçta attığı 5 golle başı çekerken, Sörloth da 7 maçta 3 golüyle alkış topladı. Abdülkadir Ömür, 6 maçta 1 gol 2 asistle oynarken, 7 maçın tamamında yer alan Nwakaeme gol katkısı vermese de performansıyla Ünal Karaman’ın vazgeçilmezi oldu.

Daniel Sturridge henüz resmi maça çıkamazken, milli takım arasından sonra kadroya girmesi bekleniyor. Ligde zirveyi hedefleyen, Avrupa’da da iyi bir mücadele göstermeyi amaçlayan bordo-mavililer ofansif anlamda olumlu işler yapıyor.

‘Hocanın sayesinde’

Trabzonspor, Fenerbahçe maçındaki performansıyla alkış toplayan Uğurcan Çakır için sosyal medya hesaplarından özel bir video yayınladı. Videoda açıklamalarına yer verilen genç kaleci uzun yıllar bordo-mavili formayı giymek istediğini aktardı.

Uğurcan, “Sahada terimizin son damlasına kadar Trabzonspor için mücadele ediyoruz. Performansımızın böyle olması bence hocamızın sayesinde. Bana çok moral ve güven veriyor. Ben de yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Trabzonspor benim için çok büyük takım. A takıma çıktığımda hayallerim daha da büyüdü. İnşallah uzun yıllar bu formayı giyerim” diye konuştu.