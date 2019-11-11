11.11.2019 - 07:20 |
Zirvenin yeni sahibi Sivasspor! İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar
Süper Lig'de 11. hafta maçları dün oynanan dört karşılaşma ile tamamlandı. Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u Hosseini'nin attığı penaltı golü ile 1-0 devirdi ve Alanyaspor'u liderlikten etti. Cumartesi günü oynanan maçta Konyaspor'u 2 golle geçen Sivasspor, Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi oldu. Dün akşam Vodafone Park'ta oynanan haftanın son maçında Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti. İşte Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve alınan toplu sonuçlar...
Süper Lig'de 11. haftanın maçları tamamlandı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçerken puanını 20'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Galatasaray, Gaziantep deplasmanında 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Liderlik yarışı için büyük önem arz eden Trabzonspor Alanyaspor maçı ise oldukça sert geçti. İki kırmızı kartın çıktığı maçta 2 penaltı atışının 1'ini gole çeviren Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı ve Alanyaspor'u liderlikten etti. İşte Süper Lig'de oluşan yeni puan durumu...
SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN SONUÇLARI
SÜPER LİG PUAN DURUMU