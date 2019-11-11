Zirvenin yeni sahibi Sivasspor! İşte Süper Lig puan durumu ve toplu sonuçlar

Süper Lig'de 11. haftanın maçları tamamlandı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçerken puanını 20'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Galatasaray, Gaziantep deplasmanında 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Liderlik yarışı için büyük önem arz eden Trabzonspor Alanyaspor maçı ise oldukça sert geçti. İki kırmızı kartın çıktığı maçta 2 penaltı atışının 1'ini gole çeviren Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı ve Alanyaspor'u liderlikten etti. İşte Süper Lig'de oluşan yeni puan durumu...

SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN SONUÇLARI

SÜPER LİG PUAN DURUMU