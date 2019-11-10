Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele! Trabzonspor-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 11. haftanın kritik müsabakaları arasında yer alan Trabzonspor-Alanyaspor maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. 11. haftaya 19 puanla lider giren Alanyaspor maç eksiği ile 2. sıraya geriledi. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada topladığı 16 puan ile 6. sırada yer alan Bordo mavili takım iki haftadır galibiyete hasret! UEFA Avrupa Ligi'nde beklenileni bir türlü ortaya koyamayan Trabzonspor, Alanyaspor'u taraftarı önünde devirip zirveye ortak olmanın hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Medical Park Stadyumunda oynanacak olan müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın '61' heyecanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Trabzonun plaka kodu olan 61inci maçına çıkacak.

Trabzonsporda ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Ünal Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupada 60 resmi maçı geride bıraktı. Karaman, bordo-mavili takımla söz konusu 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Süper Ligin 11inci haftasında sahasında Alanyasporu konuk edecek olan Trabzonsporda teknik direktör Ünal Karaman, bu maçla birlikte takımın başında Trabzonun da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61inci maçına çıkmış olacak.

SOSA VE ABDULKADİR PARMAK SEFERBERLİĞİ

Bu arada, Trabzonsporda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden kaptan Sosa ile Abdulkadir Parmak, Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Orta sahada alternatif sorunu yaşayan bordo-mavililerde Krasnodar ile UEFA Avrupa Liginde oynanan maçta da forma giyemeyen Sosa ile Abdulkadirin de oynamak istedikleri ancak yapılacak son kontrollerin ardından durumlarının netlik kazanacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Fernandes, Novak, Doğan, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse