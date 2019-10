‘Zor bir süreç’

Galatasaray’da kadro dışı kalan Martin Linnes, Norveç basınına konuştu. İçinde bulunduğu durumu zor olarak niteleyen Linnes, “Futbol devam ediyor ve inişler, çıkışlar her zaman olur. Şu an zorlu bir süreç yaşıyorum. Hayal kırıklığı yaşadım, moralim bozuldu ancak artık geleceğe bakıyorum. Ocak ayına en iyi şekilde hazır olmaya çalışıyorum” dedi.



Çalışmalarını aksatmadığını aktaran tecrübeli savunmacı, “Aslında yeni sözleşmeyi imzalarken, kulüp tarafından değer görmem ve önemli hissettirilmem beni çok mutlu etti. Ancak, transferin son günü bazı şeyler oldu. İstenmedik bir durumun ortasında kaldım. Şimdi bu durumu kabullendim ve ocak ayına hazır olmaya çalışıyorum. Her gün 1 saat antrenman yapıyorum. Ancak, maç kondisyonuna ihtiyacım var. Olabildiğince kendimi hazır tutmaya çalışıyorum” yorumunu yaptı.

Ailesiyle İstanbul’da mutlu bir hayatları olduğunu da sözlerine ekleyen Linnes, futbol oynamak istediğini ve bir karar vereceğini vurguladı.