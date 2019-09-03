Zor fakat imkansız değil!

ÜMİT AVCI

Çin’de devam eden Basketbol Dünya Kupası E Grubu’nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, zoru başarmaya çalışacak. ABD’ye karşı henüz galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlı ekibimizin bu maçtaki kozları da bizim NBA starlarımız Cedi Osman, Ersan ve Furkan olacak.

Çin macerasına çok iyi başlayan ve ilk maçında Japonya karşısında farklı kazanan A Milli Basketbol Takımımız, E Grubu’ndaki 2. maçında ABD ile karşılaşacak. TSİ 15.30’da oynanacak karşılaşma NTV’den yayınlanacak. Grubun diğer karşılaşması ise TSİ 11.30’da Japonya-Çekya arasında yapılacak.

A Milli Basketbol Takımımız’da Japonya maçında kadroda bulunmasına rağmen skorun farklı devam etmesi nedeniyle oynatılmayan Wilbekin bu maçta da 12 kişilik ekipte yer alacak, elinde sakatlığı bulunan devşirme oyuncuyla ilgili son kararı Coach Ufuk Sarıca verecek.

İlk maçında Çekya karşısında beklentilerin altında bir performans sergilemesine rağmen farklı galip gelmeyi başaran ABD, NBA oyuncularından kurulu olduğu için bu lige büyük ilgi gösteren Çin halkı, rakibe destek olacak. Ancak bizim NBA yıldızlarımız Cedi, Furkan ve Ersan da ekibimizi galibiyete taşımaya çalışacak.



Savunma önemli

Tamamı NBA oyuncularından kurulu olsa da, süper yıldızlarını Çin’e getiremeyen ABD, hem hazırlık dönemindeki performansı hem de Çekya maçındaki oyunuyla yenilmeyecek bir takım olmadığını gösterdi. Ancak fiziksel üstünlükleri ve atletizmleri nedeniyle onlara karşı top kaybı yapmamak ve boyalı alanı iyi savunmak, maçın anahtarı olacak. Dış şutlara zorlanacak bir ABD takımı sezon içinde çok rastlamadıkları yardım savunmalarıyla hataya zorlanabilir. Bu nedenle işin özellikle savunma tarafındaki yardımlar, her zamankinden daha büyük önem kazanacak.

A Milli Basketbol Takımımız için hedef maç bu değil aslında. Japonya maçını kazanan millilerimiz, son gün Çekya’yı da devirmeyi başarırsa, hedefine ulaşıp, 2 galibiyetle üst tura gitmiş olacak. Tabii ki ABD’ye karşı yapılacak bir sürpriz, çeyrek finale de bizi çok yaklaştıracak. Bu nedenle üzerimizde çok baskı olmayacak.