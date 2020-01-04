"Zor günleri birlikte aşarız"

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Teknik Direktörü, siyah-beyazlı idarecilere ikinci yarıda aynı kadro ile devam edebileceğini söylerken, “İlk yarıda golcü problemi yaşadık. Ancak bunu kadromuzdan çözdük, yine çözeriz. Bu zor günleri birlikte aşacağız” diye konuştuğu öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde bütçeyi düşünmek zorunda olan Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin ardından tecrübeli çalıştırıcının raporuyla rahat bir nefes aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu’nun harcama limitlerini açıklamasının ardından transfere kaynak arayan siyah-beyazlı idarecilerin imdadına Avcı yetişti. Yapılan toplantıda Avcı’nın, “Hiç merak etmeyin, önce kulübün şartları gelir. Transfer yapılıp da kulüp zor durumda kalacaksa buna izin vermem. Ben transfer yapılmayacakmış gibi hareket edeceğim. İkinci yarıya da elimdeki kadro ile çıkarım” dediği öğrenildi.

Görüşmede tek sıkıntısının golcü eksikliği olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronunun, “İlk yarıda zaman zaman, özellikle Burak Yılmaz’ın sakatlığı döneminde golcü problemleri yaşadık. Ancak bunu belirli bir ölçüde kadromuzdan çözdük. İkinci devrede de yaşayacağımız sorunları yine kadromuzdaki futbolculardan çözeriz” ifadelerini kullandı.



Son olarak yönetimin önce oyuncu satıp, ardından transfer yapılması teklifine ise Abdullah Avcı’nın olumlu yaklaştığı ve “Kadromuzdaki isimlere talip olan kulüpler varsa bunları tabii ki değerlendirebiliriz. Eğer oyuncu satılarak istediğimiz transferler yapılacaksa ben buna da kabulüm. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Yönetimin, camianın duygularını çok iyi biliyorum. Bize düşen elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermek” diye konuştuğu bildirildi.