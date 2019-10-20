FenerbahÃ§e Opet KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zoran Terzic, bu sezon yarÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¼tÃ¼n kulvarlarda ÅŸampiyonluk iÃ§in mÃ¼cadele edeceklerini sÃ¶yledi.

Terzic, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ligde, kupada ve Avrupa'da rakipleri olan VakÄ±fBank ve EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA'yÄ± ÅŸampiyonluk yolunda zorlayacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Bizim iÃ§in zor bir sezon olacak. SÄ±kÄ± bir hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi geÃ§irdik. TakÄ±mÄ±n durumu Ã§ok iyi. Yeni sezonda tÃ¼m kulvarlarda rekabete hazÄ±rÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonda oluÅŸturduklarÄ± kadroya gÃ¼vendiÄŸini vurgulayan SÄ±rp baÅŸantrenÃ¶r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Ã§ok iyi 3 takÄ±m var. Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile VakÄ±fBank'Ä±n Ã§ok iyi bÃ¼tÃ§eleri ve organizasyonlarÄ± var. Zorlu bir sezon olacak. Futboldan Ã¶rnek verecek olursak, Real Madrid bÃ¼yÃ¼k bÃ¼tÃ§elerle kurulmuÅŸ inanÄ±lmaz bir takÄ±m. Onlar bile sezon Ã¶ncesinde Åžampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarÄ±ndan emin olamazlar. TakÄ±mÄ±ma inanÄ±yorum. Bu sezon kupa kaldÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu, bir ya da daha fazla kupa da olabilir."

"Eda, FenerbahÃ§e'nin efsanesi"

Zoran Terzic, SÄ±rbistan Milli TakÄ±mÄ±'yla A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ± Ankara'da finalde yenerek Avrupa ÅŸampiyonu olduklarÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan, milli oyuncu Eda Erdem DÃ¼ndar'la aralarÄ±nda geÃ§en ilginÃ§ diyaloÄŸu anlattÄ±.

FenerbahÃ§e'deki Ã¶ÄŸrencilerine karÅŸÄ± milli takÄ±mda rakip olduÄŸunu ve bunun garip bir duygu hissettirdiÄŸini anlatan SÄ±rp baÅŸantrenÃ¶r, "Eda, final maÃ§Ä±ndan sonra sonra yanÄ±ma geldi ve 'KoÃ§ senden nefret ediyorum.' dedi. Bu bir ÅŸakaydÄ±. Bu profesyonel bir hayat. Bu takÄ±mda bazÄ± oyuncular yanÄ±mda, bazÄ±larÄ± karÅŸÄ±mdaydÄ±. Ankara'da inanÄ±lmaz bir atmosfer vardÄ±. Åžimdi kulÃ¼be dÃ¶ndÃ¼k. BurayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

En iyi TÃ¼rk oyuncularÄ±n FenerbahÃ§e Opet'in kadrosunda olduÄŸunu savunan Terzic, Eda Erdem DÃ¼ndar'a ayrÄ± bir parantez aÃ§arak, "En iyi TÃ¼rk oyuncular bizim takÄ±mÄ±mÄ±zda. Bundan dolayÄ± Ã§ok mutluyum. Eda Erdem DÃ¼ndar, sadece milli takÄ±mÄ±n deÄŸil FenerbahÃ§e'nin de kaptanÄ±. O sadece FenerbahÃ§e'nin bir oyuncusu deÄŸil, efsanesi." ifadelerini kullandÄ±.

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