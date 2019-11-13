13.11.2019 - 15:20 |
2020'de tatil günleri belli oldu
2019'u yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanırken akıllara gelen ilk sorulardan biri 2020'deki tatil günleri. 2020'de dini bayramlar hafta sonuna denk gelirken milli bayramlar genellikle hafta içi günlere dağılmış durumda.
2020'ye az bir süre kaldı. 2019'u geride bırakmaya hazırlanırken 2020'ye dair tatil planları da şimdiden yapılmaya başlandı. Özellikle erken rezervasyonlardan faydalanabilmek için büyük önem arz eden tatil günleri için 2020 takvimi belli oldu.
1 Ocak Yılbaşı Çarşamba
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Salı
24 - 26 Mayıs Ramazan Bayramı Pazar, Pazartesi, Salı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çarşamba
30 Temmuz - 3 Ağustos Kurban Bayramı Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe