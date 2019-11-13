2020'de tatil günleri belli oldu

2020'ye az bir süre kaldı. 2019'u geride bırakmaya hazırlanırken 2020'ye dair tatil planları da şimdiden yapılmaya başlandı. Özellikle erken rezervasyonlardan faydalanabilmek için büyük önem arz eden tatil günleri için 2020 takvimi belli oldu.

1 Ocak Yılbaşı Çarşamba

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Salı

24 - 26 Mayıs Ramazan Bayramı Pazar, Pazartesi, Salı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çarşamba

30 Temmuz - 3 Ağustos Kurban Bayramı Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe