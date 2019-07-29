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29.07.2019 - 15:05

24 Temmuz'da tarih en yoğun hava trafiklerinden biri yaşandı

Hava yolu taşımacılığı gün geçtikçe, toplamda taşımacılıkta daha fazla pay alıyor. 24 Temmuz tarihi bu anlamda hava taşımacılığında yeni bir rekorun kırıldığı gün oldu. flightradar24.com'un araştırmasına göre 24 Temmuz'da 224 bin uçuş gerçekleştirildi.

24 Temmuz'da tarih en yoğun hava trafiklerinden biri yaşandı

Gerçek zamanlı hava trafiklerini inceleyen flightradar24.com sitesi, günlük yaptığı araştırmalar sonucunda 24 Temmuz tarihini, tüm zamanların en çok uçuş yapılan günlerden biri olduğunu açıkladı. Sitenin yaptığı araştırmaya askeri, sivil ve yük taşımacılığı dahil ediliyor.

24 Temmuzda tarih en yoğun hava trafiklerinden biri yaşandı

Araştırmaya göre 24 Temmuz tarihinde dünya genelinde toplam 224 bin uçuş gerçekleştirildi. 2006 yılından bu yana periyodik olarak bu tip araştırmaları yayınlayan site, 24 Temmuz'da oluşan hava trafiğinin dünya uçuş tarihindeki en yoğun günlerden biri olarak kaydedildiğini açıkladı.

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