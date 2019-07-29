24 Temmuz'da tarih en yoğun hava trafiklerinden biri yaşandı

Gerçek zamanlı hava trafiklerini inceleyen flightradar24.com sitesi, günlük yaptığı araştırmalar sonucunda 24 Temmuz tarihini, tüm zamanların en çok uçuş yapılan günlerden biri olduğunu açıkladı. Sitenin yaptığı araştırmaya askeri, sivil ve yük taşımacılığı dahil ediliyor.

Araştırmaya göre 24 Temmuz tarihinde dünya genelinde toplam 224 bin uçuş gerçekleştirildi. 2006 yılından bu yana periyodik olarak bu tip araştırmaları yayınlayan site, 24 Temmuz'da oluşan hava trafiğinin dünya uçuş tarihindeki en yoğun günlerden biri olarak kaydedildiğini açıkladı.