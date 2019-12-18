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18.12.2019 - 14:38 |

Aleyna Tilki Konseri Eşliğinde Görkemli Bir Kıbrıs Tatili!

Türkiye’nin en sevilen pop sanatçılarından Aleyna Tilki eşliğinde muhteşem bir konsere ve de Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan görkemli bir otelde 5 yıldızlı bir tatile ne dersiniz?

Aleyna Tilki Konseri Eşliğinde Görkemli Bir Kıbrıs Tatili!

Size özel indirimlerle sunulan paketlere göz atmak için buraya tıklayın.

Aleyna Tilki Konseri Eşliğinde Görkemli Bir Kıbrıs Tatili

Akdeniz’in en büyük adalarından biri olan Kıbrıs, yanı başımızdaki ikinci evimiz. Gezip görmek için bu zamana kadar vakit bulamadıysanız ya da tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorsanız bu muhteşem tatil planı tam size göre. Kıbrıs Elexus Hotel’de 25 Ocak’ta gerçekleşecek olan Aleyna Tilki galasına katılım, konaklama, uçak biletleri ve hatta transferleri de içinde tatil paketlerini çok seveceksiniz. Size özel indirimli fiyatları incelemek için hemen tıklayın.

Aleyna Tilki Konseri Eşliğinde Görkemli Bir Kıbrıs Tatili

Elexus Hotel; sevdikleri, ailesi ve çocuklarıyla keyifli bir yılbaşı tatili geçirmek isteyen, adanın eğlence dolu atmosferini seçkin bir ortamda yaşamak isteyen misafirlerine rüya gibi bir tatil seçeneği sunuyor. Son yılların en sevilen hit şarkılarının güçlü sesi Aleyna Tilki ile; eğlence dolu bir tatil geçirmek isterseniz, indirimli paketleri kaçırmayın.

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