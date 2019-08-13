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13.08.2019 - 10:19

Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya, plastik poşetleri yasaklamayı gündeme taşıdı. Federal hükumetin Çevre Bakanı Svenja Schulze bu tarihi karar için öneride bulundu.

Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

2016 yılından bu yana plastik poşetlerin parayla satıldığı Almanya'da federal hükumet yeni bir karar uygulamaya hazırlanıyor. Çevre Bakanı Svenja Schulze'nin önerisi gündemde. Daha temiz bir çevre amaçladığını ifade eden Schulze bu kapsamda ülke olarak plastik poşetler konusunda harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Almanya plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor

Halk nezdinde plastik poşetlerin yasaklanmasına olumlu yaklaşılırken son üç yılda da bu ürünlerin kullanımının %64 oranında azalma kaydedilmiş durumda.

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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