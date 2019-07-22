Amerika kıtasının en eski kentlerinden Meksiko

Meksiko bugün nüfusuyla dünyanın en kalabalık kentlerinden biri. Pek çok farklı döneme ait yapıların yer aldığı kent, turistlerin de ilgi odağı. İşte bu uzak başkent hakkında merak edilen soruların cevapları?

Meksiko nerede?

Meksiko, Meksika'nın başkenti aynı zamanda da en büyük şehri. Kuzey Amerika'da bulunan ülkenin konum itibariyle neredeyse tam ortasında yer alan Meksiko, Meksika Vadisinde yer almakta. İçinde 16 belediyenin bulunduğu Mexico City, dünyanın da en kalabalık kentlerinden biri. Kentin nüfusu 20 milyon. Kentin ortalama yüksekliği deniz seviyesinin iki bin metre üzerinde.

Meksiko'ya nasıl gidilir?

Meksiko'ya doğrudan uçuş bulunmamakta. Genellikle tercih edilen güzergah Amsterdam veya Madrid aktarmalı uçuşlar oluyor. Aktarmalardaki bekleme süreleri hariç İstanbul'dan Meksiko'ya ulaşmak 16 saati bulabiliyor. Bunun dışında İstanbul-New York veya İstanbul-Miami uçuşlarının ardından aktarmayla Meksiko'ya ulaşmak mümkün.

Meksiko tarihi nedir?

Meksiko, Amerika kıtasındaki en eski başkantlerden biri. Aztek döneminde yaklaşık bin yıl önce inşa edilen kent, İspanyollar tarafından ele geçirilince tamamen yerle bir edildi. İspanyollar tarafından sonradan yeniden inşa edileye başlanan kent, hızla büyüdü. 1821'de sona eren savaş sonrası bağımsızlığını ilan eden Meksika'nın başkenti olan kent, bu dönemden sonra da genişlemeye devam etti. Eskiden bir göl yatağı olan bölge bugün tamamen yerleşimin olduğu bir kente dönüştü.

Meksiko'da nerelerde kalınır?

Meksiko'da kalabileceğiniz her bütçeye uygun konaklama yeri mevcut. Pek çok beş yıldızlı otelin yanı sıra ucuza kalabileceğiniz pansiyonlar da mevcut. Ancak genellikle tavsiye edilen kent merkezindeki konaklama yerlerinde kalmanız. Zira Meksiko bazen turistler için tehlikeli olabiliyor. Özellikle kenar mahallelerde yaşanabilecek çete savaşlarının içinde kalmamak için çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Meksiko'da nereleri görmeli?

Çok geniş bir alana yayılan Meksiko'da ulaşım için en çok kullanabileceğiniz vasıtalar metro ve otobüs. Ancak trafik sıkışıklığı göz önünde bulundurulduğunda raylı sistemleri tercih etmek en mantıklı seçim olur. Meksiko, çok canlı bir hayata sahip. Kentte çok sayıda kafe, park ve müze var. Kentin tam merkezinde bulunan ve devasa bir meydanın yanında yer alan Metropolitan Katedrali kentin mutlaka görülmesi gereken yapıtlarından biri 1968 Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapan Meksiko, aynı anda hem planlı hem de plansız kentleşme örneklerine sahip.

Kolonyal dönemde inşa edilen görkemli tarihsel yapılar bugün kentin UNESCO Dünya Mirası listesinde olmasını sağladı. La Villa de Guadalupe kentin en önemli dini mekanlarından biri. Bölgede yaşayan Katolik inancına sahip insanların ziyaret ettiği bölge, turistlerin de ilgisini çekiyor. Meksiko'nun sanat hayatına baktığımızda da Museo Nacional d'Arte karşımıza çıkıyor. Meksikalı sanatçıların eserlerinin sergilendiği müze, ülkenin de en çok ziyaret edilen yapılarından biri. Frida Kahlo'nun yaşadığı ve müzeye çevrilen evi de turistlerin en çok gittikleri yerlerden biri. Museo Soumaya kentin en ilginç modern yapılarından biri. Mimar Fernando Romero'nun tasarladığı yapıda çağdaş sanat eserleri sergilenmekte.

Frida Kahlo ve Diego Rivera evi nerede?

Meksiko'nun San Angel semtinde yer alan Frida Kahlo ve Diego Rivera'nın evleri günümüzde turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan biri. Semt aynı zamanda Alman mimarisinin örneklerinin de bulunduğu bir yer. Bölgede çok sayıda Alman göçmen yaşadığından oranın kültürü de Meksiko'ya yansıtılmış durumda.

Meksiko'da ne yenir?

Baştan söyleyelim acıyla aranız iyiyse Meksiko tam size göre bir yer. Hemen hemen her yemek aşırı acı. Tostadas, Taco gibi atıştırmalık yiyeceklerin yanı sıra Quesadillas gibi dürüme benzeyen tatlar sayesinde mutfak konusunda çok da yabancılık çekmeyeceksiniz. Bulgur, enchiladas, acılı fasülye de kentte en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Tavuk ülke genelinde olduğu gibi burada da en çok tercih edilen yiyeceklerden. Tamales de tavukla yapılan ve bohça böreğine benzetebilecek bir yemek. Bunun dışında Meksika usulü lazanya da mutlaka tatmanız gereken lezzetler arasında yer alıyor.