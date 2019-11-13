Antakya'nın yöresel lezzetleri İstanbul'a taşınıyor

Hilton İstanbul Bosphorus’un gözde mekanlarından Lalezar, Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını bereketli topraklara çeviriyor ve Antakya’nın birbirinden özel yöresel yemeklerini İstanbullularla buluşturmaya hazırlanıyor. 14-15-16 Kasım tarihlerinde otelin mutfağını emanet alacak olan Antikya Restaurant ve Defne Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi çalışanları, Antakya’nın yöresel lezzetlerinden oluşan çok özel bir menüyü, Lalezar’ın misafirleriyle buluşturacak.

Kooperatife bağlı kadın girişimcilerin yetiştirdiği ürünlerin kullanılacağı; Antikya Restaurant’ın şefi öncülüğünde kadın çalışanlar tarafından hazırlanacak özel menü içerisinde abugannuş, humus, kaytaz böreği, öcce, tepsi kebabı, firikli aş, serimsek, tepsi oruğu, künefe, kerebic gibi Antakya mutfağında önemli yeri olan birbirinden lezzetli yöresel yemekler bulunacak.

“Kadınlar vardır ve kadınlar her yerdedir; bunu herkese göstereceğiz”

2014 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) desteğiyle kurulan ‘Defne Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’, kadınların üretim sürecinde aktif rol alması, ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmeleri ve Antakya’nın yöresel lezzetlerinin korunması amaçlarını güdüyor. Kooperatifin “Üreten kadın güçlüdür” misyonuyla hareket ettiğini dile getiren Defne Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin Burç “Hilton İstanbul Bosphorus ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sene iki büyük hedefimiz daha var. Birincisi Hatay Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fabrikası için karabuğday ekmeği üretmek; ikincisi ise organik zeytinlerimizi işletebileceğimiz bir tesise kavuşmak. Kadınlar vardır ve kadınlar her yerdedir; bunu herkese göstereceğiz!” diyor. Antakya’nın Turfanda köyünde yaşayan 16 kadın ortağın sahibi olduğu Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, organik sertifikalı ürünlerini patentini aldıkları “Defne Dalı” markası altında da pazarlıyor.

Kadınların ekonomik yönden bağımsızlıklarını kazanmalarını her daim destekleyen Hilton İstanbul Bosphorus, belli aralıklarla gerçekleştirdiği “Yerel Mutfak, Global Lezzet” projesiyle hem yerel mutfakları gelecek nesillere aktarıyor hem de bu yolla kadın girişimcilere desteğini sürdürüyor.