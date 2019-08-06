Bodrum'un etkileyici manzarasında yeni tatlar

Nikki Beach Resort & Spa Bodrum, Cafe Nikki’de Roof Top Sunset Dining konseptiyle hazırlanan menülerinde, dünya mutfağının yanı sıra Ege Denizi’nin kıyı şeritlerinin etkileşiminden harmanlanan özel lezzetleri muhteşem panoramik manzara ve gün batımı eşliğinde sunuyor. Cafe Nikki’nin etkileyici ve dinlendirici atmosferinde sevdiklerinizle birlikte özel lezzetlerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Yeni lezzetler

Ortakent enginarı, Bodrum’un ünlü çökertme kebabı, gümüşlük kalamarı ve Tuzla Karidesi gibi Ege’nin yerel yemekleri Şef Zekeriya Yıldırım ve ekibinin imzasıyla bir lezzet şölenine dönüşüyor. Nikki Beach’e ait organik bahçede dalından toplanan ürünlerle ve taze baharatlarla hazırlanan organik ve sağlıklı lezzetler; kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde servise sunuluyor.

İki yeni özel kokteyl

Tüm dünyada açıldığı her lokasyonda ‘en iyi kokteyl mekanı’ seçilen Nikki Beach’in yaratıcılıkta sınır tanımayan barmenleri tarafından hazırlanan özel kokteyllerine iki yenisi daha eklendi. Le Coffe Turk,Türk mutfağının geleneksel içeceği Türk kahvesini kremayla birleştirerek eşsiz bir kokteyle dönüştürüyor. Bodrum Breeze ise mandalina gazozu ve Nikki Beach’in organik bahçesinden toplanan taze nane yapraklarıyla hazırlanıyor.