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20.12.2019 - 15:34 |

Dünyaca ünlü şato artık kiralanabilecek

The Crown dizisiyle ününe ün katan Belvoir Kalesi, AirBnB ile kapılarını misafirlerine açmaya hazırlanıyor. Böylece bu tarihi kale bedelini ödeyen herkes kalabilecek.

Dünyaca ünlü şato artık kiralanabilecek

The Crown dizisi üçüncü sezonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin pek çok sahnesinin çekildiği Belvoir Kalesi de dizinin etkisiyle birlikte daha da ünlenmiş durumda. Öyle ki dizi yayınlanmaya başladıktan sonra bölgeye gelen ziyaretçi sayısı dahi artı.

Tarihte Rutland ailesine ait olan kale, AirBnB aracılığıyla 31 Aralık gecesi ve Ocak 2020'de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 

Kraliyet yatak odasının da dahil olduğu pek çok oda bu süreler zarfında misafirlerini ağırlayacak. Bu tarihi kalede konaklamanın bedeli ise 300 pound olarak belirlendi.

Dünyaca ünlü şato artık kiralanabilecek

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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