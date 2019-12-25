Hilton İstanbul Bomonti'den yılbaşı programı

Hilton İstanbul Bomonti, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenleri, lezzet ve eğlence dolu bir geceye davet ediyor. Hilton İstanbul Bomonti’nin kendi müdavimlerini yaratan restoranı The Globe, farklı ve şık sunumlarıyla konuklarına yılbaşına yakışır bir lezzet şöleni yaşatırken; muhteşem bir İstanbul manzarası sunan barı Cloud 34, canlı müzik ve DJ performanslarıyla eğlenceye sınır tanımayacak.

Aralık ayından itibaren lobisinde yılbaşına özel ikramların yer alacağı; yılbaşı temalı kurabiye ve çikolata gibi paketli ürünlerin satılacağı Hilton İstanbul Bomonti, akşam saatlerinde ise lobisindeki özel araçlarından, sıcak çikolata ve sıcak şarap gibi yılbaşı ruhunu yansıtan içeceklerin servisini de gerçekleştirecek.

Yılbaşı gecesi ziyafetin adresi “The Globe”

Hilton İstanbul Bomonti, deneyimli şeflerinin ellerinden çıkan birbirinden lezzetli yemeklerle yılbaşı sofranızı ziyafete çevirecek. Tereyağlı deniz tarağı, Kudüs usulü enginar çorbası, somon rillettes, rokforlu ravioli ve Hilton İstanbul Bomonti yorumuyla servis edilen geleneksel kızarmış hindi gibi çok özel lezzetlerin yer aldığı yılbaşı menüsü beş aşamadan oluşacak. Vanilyalı sos ile ılık servis edilen elma strudel ise adeta bir lezzet şöleni yaşatan yılbaşı menüsüne son tatlı dokunuşu yapacak. Canlı müzik performanslarının eşlik edeceği The Globe’un yılbaşı eğlencesi, misafirlerine gece boyunca eğlence dolu saatler yaşatacak.

The Globe, Noel’i kutlamak isteyen yerli ve yabancı misafirlerini de 25 Aralık günü çok özel bir menü ile ağırlayacak. Somon havyar, elma ağacıyla tütsülenmiş ördek, kahveyle sırlanmış sığır yanağı, ıstakoz gibi birbirinden özel lezzetlerden oluşan Christmas menüsünün tatlı seçimi ise bitter çikolatalı ve portakallı crème brulee olacak.

Canlı müzik ve DJ performanslar eşliğinde doludizgin eğlence “Cloud 34”

Hilton İstanbul Bomonti’nin 34. katında yer alan ve muhteşem bir panoramik İstanbul manzarası sunan Cloud 34 ise 2020 yılını bulutların üzerinde karşılamak isteyenler için eğlenceli bir yılbaşı partisi düzenliyor. Canlı müzik ve DJ performanslarıyla yılbaşı coşkusunu sonuna kadar yaşatacak olan Cloud 34, Uzak Doğu mutfağından esintiler sunan yılbaşı menüsüyle de yeni yıla lezzetli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Sebzeli cipsler ve karides krakerleri ile sushi çeşitlerinin yer aldığı yılbaşı menüsünde karides tempura, Vietnam spring roll gibi özel lezzetler de yer alacak.