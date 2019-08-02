HIZLI ve keyifli yolculuklarla sektÃ¶rÃ¼n lideri Ä°DOâ€™nun yeni BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece- Bursa deniz otobÃ¼sÃ¼ hattÄ± seferleri 2 AÄŸustos Cuma sabahÄ± saat 10.30â€™ta gerÃ§ekleÅŸen ilk seferle baÅŸladÄ±.

Ä°DO, Ä°stanbulâ€™un artan nÃ¼fusuna ve ulaÅŸÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±na baÄŸlÄ± olarak Ã¶zellikle BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, AvcÄ±lar, BeylikdÃ¼zÃ¼, Esenyurt bÃ¶lgelerinden Bursaâ€™ya olan yolcu potansiyelinin ihtiyaÃ§larÄ±na cevap vermeyi hedefliyor.

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Seyahat sÃ¼resi avantajÄ±

Zaman avantajÄ± saÄŸlayan yeni hatlar eklemeyi sÃ¼rdÃ¼ren Ä°DO, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece- Bursa deniz otobÃ¼sÃ¼ hattÄ± seferleriyle de misafirlerine seyahatlerinde zaman kazandÄ±racak.

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmeceâ€™den Bursaâ€™ya seyahat planlamasÄ± yapan bir yolcu, Esenler OtogarÄ±â€™na yaklaÅŸÄ±k 70 dakika sÃ¼ren yolculuk sonrasÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 saatte Bursaâ€™ya varabiliyor. Karayolu tercihiyle yaklaÅŸÄ±k 5 saat 10 dakikada Bursaâ€™ya varabilecek yolcular, Ä°DO BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece- Bursa hattÄ± deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri sayesinde sadece 95 dakikada Bursaâ€™ya ulaÅŸabilecek.

Bursaâ€™ya seyahat planÄ± yapan bir yolcunun Ä°DO BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece- Bursa hattÄ± deniz otobÃ¼sÃ¼ hattÄ± seferi yerine baÅŸka bir deniz yolculuÄŸu seÃ§eneÄŸini tercih etmesi halinde de 1 saatten fazla zaman kaybÄ± oluyor. BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmeceâ€™den YenikapÄ±â€™ya ulaÅŸmak iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 65 dakika ve YenikapÄ±â€™dan Bursaâ€™ya ulaÅŸmak iÃ§in yine 95 dakika olmak Ã¼zere toplamda 2 saat 40 dakika gerekirken, Ä°DO BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece- Bursa hattÄ± seferlerini sadece 95 dakikalÄ±k bir seyahat sÃ¼resi ile hÄ±zlÄ± ve konforlu yeni bir alternatif olarak sunuyor.

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece- Bursa hattÄ± deniz otobÃ¼sÃ¼ sefer saatlerine dair aÅŸaÄŸÄ±daki sefer tarifesi Ä°DOâ€™nun resmi sitesinde de ( www.ido.com.tr) yer almaktadÄ±r.

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