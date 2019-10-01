İstanbul, Londra ve Barcelona'yı geçti
İstanbul, gelen yabancı turist sayısı bakımından tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Otel doluluk oranlarında da da yükselişte olan İstanbul, bu bakımdan Avrupa yedincisi oldu. İstanbul, 2019'un ilk sekiz ayında %87.7'lik bir doluluk oranı yakaladı. Listenin zirvesinde Edinburgh, Dublin ve St. Petersburg yer alırken bu üç kenti, Kopenhag, Amsterdam, Prag ve İstanbul izledi.
Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ağustos 2019 otel dolulukları 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 oldu. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıktı. İstanbul ise Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada yer aldı. Ağustos 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 77.7 oldu.
Süper Kupa dopingi
İstanbul’un yıldızını parlatan gelişmelerden biri de iki İngiliz takım olan Liverpool ve Chelsea’nin 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynadığı UEFA Süper Kupa Finali oldu. İngilizler ağustosta İstanbul’daki pek çok oteli doldurmuş, 50 binin üzerinde İngiliz’in İstanbul’a geldiği tahmin edilmişti.
Oda başı gelir arttı
Ağustos 2019’da ortalama oda bedeli % 21.9 artışla 105 euro’ya ulaşırken, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirler % 27.9 artışla 83.4 euro oldu. Ocak-Ağustos dönemi oda fiyatı % 11.5 artışla 79.6 euro, oda başı gelir % 13.4 artışla 53.6 euro oldu.