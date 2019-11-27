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27.11.2019 - 09:43 |

İtalyan kasabasında 1 dolara ev

İtalya'nın güneyinde yer alan Akdeniz'in en büyük adası Sicilya son yıllarda göçler nedeniyle nüfus kaybetmekte. Adada bulunan pek çok belediye nüfus kaybını önlemek için farklı teşvikler uygulamakta. Bunlarda biri de Bivona. Sicilya'nın ortasındaki Bivona'da, kasabanın yeni sakinlerine 1 dolara ev satılıyor.

İtalyan kasabasında 1 dolara ev

İtalya'nın güneyi özellikle de Sİcilya adası 19. yüzyıldan itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın farklı yerlerine göç vermekte. Bu durum Akdeniz'in en büyük adası Sicilya başta olmak üzere tüm Güney İtalya'da farklı sorunlara yol açmakta. Düşük seviyedeki üretim, yaşlanan nüfus bölgeyi zor duruma düşüyor.

İtalyan kasabasında 1 dolara ev

Sicilya'nın orta bölgesinde yer alan Bivona belediyesi de adanın geneli gibi yaşlanan nüfus ve göç sorunuyla boğuşuyor. Adadaki pek çok belediye gibi Bivona da bu sorunun önüne geçebilmek için bir teşvik paketi açıkladı.

Bivona belediyesinin aldığı karara göre belediyeye taşınmayı kabul eden herkese bir dolara ev verilecek. Bir dolara ev almak isteyenleri bekleyen tek zorluk ise büyük bölümü 18. yüzyılda inşa edilmiş evlerden birinde yaşayacak olmak ve bu evi mutlaka restore etmek.

    27 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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