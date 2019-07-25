Londra dünyanın ilk "Ulusal Park Kenti" oldu

Ulusal Park Kenti Derneği, devasa parklarıyla bilinen Londra'yı dünyanın ilk Ulusal Park Kenti ilân etti. Kuruluşundan bu yana kentlerin daha yeşil olmasına yönelik faaliyetlerde bulunan kuruluş ilk etapta Londra'ya bu unvanı lâyık gördü.

Hyde Park, Kensington Garden ve St. James Park gibi dev park ve bahçelere sahip olan Londra'nın diğer kentlere de örnek olmasını arzu ettiklerini açıklayan dernek yetkilisi Tim Webb, 2025 yılına kadar 25 şehirlik bir liste oluşturmak niyetinde olduklarını ifade etti.