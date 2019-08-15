Polonya'daki bu kasabada erkek çocuk doğmuyor

Polonya'nın güneybatısında bulunan Miejsce Odrzanskie kasabası ilginç bir gizeme ev sahipliği yapıyor. Kasabada dokuz yılı aşkın bir süredir erkek çocuk dünyaya gelmiyor. Dokuz yıldır sadece kız çocuklarının doğduğu Miejsce Odrzanskie'de yaşanan bu gizemli demografik değişimin nedeni bir türlü bulunamıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Miejsce Odrzanskie Belediye Başkanı Krystyna Zydziak, ülke gündeminde büyük yer tutmaya başlayan bu hadise nedeniyle doğacak ilk erkek çocuğa bir sokağın adını vermeyi düşündüklerini ifade etti.