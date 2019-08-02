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02.08.2019 - 07:45

Rekor! 2018'de 4.4 milyar yolcu uçtu

IATA'nın açıkladığı verilere göre 2018 yılı toplamında dünya genelinde 4.4 milyar yolcu hava yolunu tercih etti. Dünyanın en önemli sivil havacılık kuruluşu olan IATA yaptığı açıklamada hava yolunu en çevreci ulaşım yöntemlerinden biri olarak nitelendirirken devletleri daha fazla teşvike davet etti.

Rekor! 2018'de 4.4 milyar yolcu uçtu

Hava yolu taşımacılığı günden güne daha fazla taleple karşılaşıyor. Bunun en önemli nedenleri uçak yolculuklarının eskiye nazaran daha satın alınabilir olması ve belki de en önemlisi insanların çalışmak zorunda olmaları.

Rekor 2018de 4.4 milyar yolcu uçtu

Dünyanın en önemli sivil havacılık kuruluşlarından biri olan IATA açıkladığı verilerle 2018 yılına ışık tuttu. Kuruluşun yayımladığı bilgilere göre 2018'de 4.4 milyar insan rekor seviyede yolcu taşındı. 2017'ye göre %6.9'luk bir artışa tekabül eden bu artışın önümüzdeki yıllarda da deva edeceği öngörülüyor. 

İşte o anlarIğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yaşayan yakı böceği, beslenirken görüntülendi.
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