Rekor! 2018'de 4.4 milyar yolcu uçtu

Hava yolu taşımacılığı günden güne daha fazla taleple karşılaşıyor. Bunun en önemli nedenleri uçak yolculuklarının eskiye nazaran daha satın alınabilir olması ve belki de en önemlisi insanların çalışmak zorunda olmaları.

Dünyanın en önemli sivil havacılık kuruluşlarından biri olan IATA açıkladığı verilerle 2018 yılına ışık tuttu. Kuruluşun yayımladığı bilgilere göre 2018'de 4.4 milyar insan rekor seviyede yolcu taşındı. 2017'ye göre %6.9'luk bir artışa tekabül eden bu artışın önümüzdeki yıllarda da deva edeceği öngörülüyor.