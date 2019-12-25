Sidney'de sıcak yılbaşı

Avustralya'nın doğusunda bulunan ülkenin en önemli kentlerinden Sidney yazın başlangıcını sıcak hava ve bol güneşle karşılıyor.

Kentin plajları sıcak havanın da etkisiyle yerli halk kadar turistlerle de dolup taşıyor. Yılbaşı tatilinin de başlamasıyla birlikte daha da dolan plajlarda renkli görüntüler yaşanıyor.

Yeni yıl coşkusunu yaşamaya başlayan Sidney'de plajları dolduran gençler Noel Baba şapkalarıyla birlikte yeni yıl heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.