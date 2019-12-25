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25.12.2019 - 16:30 |

Sidney'de sıcak yılbaşı

Avustralya'nın en önemli kentlerinden Sidney, yazın en güzel günlerini yaşıyor. Yeni yıl coşkusunu yaşamaya başlayan kentte turistler Noel Baba şapkalarıyla Sidney plajlarında eğleniyor.

Sidney'de sıcak yılbaşı

Avustralya'nın doğusunda bulunan ülkenin en önemli kentlerinden Sidney yazın başlangıcını sıcak hava ve bol güneşle karşılıyor. 

Kentin plajları sıcak havanın da etkisiyle yerli halk kadar turistlerle de dolup taşıyor. Yılbaşı tatilinin de başlamasıyla birlikte daha da dolan plajlarda renkli görüntüler yaşanıyor.

Yeni yıl coşkusunu yaşamaya başlayan Sidney'de plajları dolduran gençler Noel Baba şapkalarıyla birlikte yeni yıl heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.

Sidneyde sıcak yılbaşı

 

Kanal İstanbul projesinde Terkos'a tuzlu su karışacak mı?Kanal İstanbul projesi ilişkin tartışma sürüyor. Proje için 200'e yakın akademisyenle çalışarak bin 590 sayfalık ÇED raporu hazırlandı. CNN TÜRK'te Başak Şengül'ün sunduğu Günlük programına konuk olan Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tartışılan projeyi değerlendirdi.
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