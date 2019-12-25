Sıra Dışı Bir Gün İçin, Parçaları Birleştirin!

Hemen buraya tıklayın, indirimli giriş biletlerinizi alın ve eğlence dolu zamanların tadını çıkarın.

Legoland Discovery Centre İstanbul içerisinde; eğlenceli gezi seçenekleri, Lego parçalarının yapım sırrının anlatıldığı Lego fabrika turu, model yapım uzmanı tarafından yönetilen ve farklı konseptlerde düzenlenen atölye çalışmaları, sadece merkezde izleyebileceğiniz özel Lego temalı filmler sunan ve efekterle zenginleştirilmiş 4 boyutlu sinema, doğum günü kutlamaları ve özel etkinlikler için özel olarak konumlandırılan doğum günü odası, temalı oyun alanları ve yerel eserlerle birlikte İstanbul’un ve dünyanın önemli yapılarının bir arada sergilendiği ilk Miniland bulunuyor. Yapımında, Legoland Discovery Centre İstanbul’daki yaklaşık 2 milyon Lego parçasının 1 milyonunun kullanıldığı Miniland’i görmek için hemen buradan biletlerinizi alın.

Sadece çocuklar için değil belirlenen özel tarihlerde farklı konseptlerde düzenlenen “yetişkin gecesi” etkinlikleri ile 18 yaş üstü yetişkinlere de eğlenceli dakikalar yaşatan Legoland Discovery Centre İstanbul’da doyasıya eğlenmek için buraya tıklayarak size özel indirimlerle sunulan biletlerinizi alabilirsiniz.

Ziyaretçilerinin değerlendirmeleriyle dünyada 16 metropoldeki Legoland’lar arasında Trip Advisor Mükemmellik Sertifikası’na layık görülen ilk ve tek merkez olan Legoland Discovery Centre İstanbul’da muhteşem bir gün geçirmek için biletinizi hemen alın.