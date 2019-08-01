Sri Lanka'dan turistlere vize kolaylÄ±ÄŸÄ±

KararÄ±n deneme amaÃ§lÄ± 6 aylÄ±ÄŸÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Amaratunga, Ã¼lkeye gelmek isteyenlerin Ã¼cretsiz vize baÅŸvurusunu internetten ya da Ã¼lkeye geldiklerinde havalimanÄ±nda yapabileceklerini kaydetti.

Â Ä°statistiklere gÃ¶re, geÃ§en temmuz ayÄ±na gÃ¶re bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 45 turist kaybÄ± kaydedilen Ã¼lkede, GÃ¼ney Asya Ã¼lkeleri vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in 20 dolar, diÄŸer yabancÄ± turistler iÃ§in de 35 dolar vize Ã¼creti alÄ±nÄ±yordu.

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GeÃ§en yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 2,3 milyon turistin ziyaret ettiÄŸi Ã¼lkeye, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birÃ§ok hava yolu ÅŸirketi uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti.

Â HÃ¼kÃ¼met, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir kararla da turizmi teÅŸvik iÃ§in hava yolu ÅŸirketlerinin Ã¶dediÄŸi bazÄ± vergileri kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Â Turizm, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerin Ã¼lkeye gÃ¶nderdiÄŸi dÃ¶vizler ve tekstil ile kumaÅŸ ihracatÄ±ndan elde edilen gelirlerle Ã¼lkenin en Ã¶nemli dÃ¶viz kaynaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.

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Ãœcretlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 24 milyon dolar kayba neden olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.