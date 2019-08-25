TransAnatolia Rallisi başladı

Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, 24–31 Ağustos tarihleri arasında 9. kez düzenleniyor. Abant’tan başlayıp 2.300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Göbeklitepe’de tamamlanacak olan TransAnatolia’nın start gününde düzenlenen basın toplantısı, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen, General Tire Toptan Kanal ve İhracat Müdürü Hüseyin İşsever, KTM Türkiye Genel Müdürü ve TransAnatolia yarışcısı Selçuk Bektaş, geçmiş organizasyonlarda otomobil kategorisinde iki kez şampiyonluk kazanan Mert Becce ve TransAnatolia’da görev alırken bu yıl ilk kez yarışacak olan Sertaç Tatar’ın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Burak Büyükpınar, bu yıl TransAnatolia’nın 9. yılına ulaştığını belirterek, motor sporlarının maratonu olan organizasyonun öncelikle dayanıklılık, navigasyon bilgisi ve stratejisi, ardından hız gerektirdiğini kaydetti. TransAnatolia gibi büyük organizasyonları sponsor kuruluşlar ve destek sağlayan kamu kurumları olmadan gerçekleştirmenin mümkün olmadığını söyleyen Büyükpınar, “Etkinliğe destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, Bolu Valiliğine, Bolu Belediye Başkanlığına, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna, Türkiye Motosiklet Federasyonuna, sporsorluk desteği sağlayan Mitsubishi Motor, General Tire, KTM, İzeltaş, Power Winch, Jules Verne, Hytera ve Fikirmedya’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Türkiye’ye 2. FIA etkinliğini kazandırma şansı

Bu yılın TransAnatolia açısından çok özel bir yıl olduğunu vurgulayan Büyükpınar, şunları belirtti: “Organizasyon bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olarak da düzenleniyor. Organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılacak.”

Uzun soluklu bir etkinlik olan rally raid organizasyonlarını dünyanın her yerinde yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Büyükpınar, ancak tanınmış organizasyonların çöl ya da bozkır gibi tekdüze coğrafyalarda geçtiğini, TransAnatolia’nın ise 7 gün boyunca farklı coğrafyalarda yarışmacılara bambaşka bir parkur deneyimi yaşattığını vurguladı.

2.300 kilometrelik tarih, kültür ve coğrafya parkuru

TransAnatolia’nın Abant’tan start alıp Göbeklitepe tamamlanacak olan parkuru hakkında bilgi veren Orhan Çelen, “TransAnatolia’nın ilk gününde ralliciler Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu, 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu katedecek” dedi.

7 günde tamamlanacak 2.300 kilometrelik parkurda 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyonun yarışacağını belirten Çelen, 7 ülkeden 129 yarışmacının 30’unun yabancı, 22’sinin kadın olduğunu kaydetti. Zamana karşı yarışacak yarışmacıların için 18 özel etabın yer aldığını ifade eden Çelen, katedilecek yolda Türkiye’nin tarihi, kültürel ve coğrafi değerlerini öne çıkardıklarını, Bolu Abant’tan başlayan maceranın tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de tamamlanacağı belirtti.