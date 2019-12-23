Turizmde altın fırsatlar

Hakan Bey merhaba, bize biraz kendinden bahseder misiniz?

Merhabalar Ümit Bey, yaklaşık 15 senedir turizm sektöründe sırasıyla The Marmara Taksim, Sheraton Çeşme, Jasmine Court Kıbrıs & Mia Pera, Radisson Blu Pera, Wyndham Grand Levent, Renaissance Istanbul Polat Bosphorus gibi gerek lokal gerekse uluslararası zincir otellerde yöneticilik yaptıktan sonra şu anda kendi girişimimiz olan Rest Turizm Otelcilik A.Ş. de Genel Müdür olarak görevime başlamış bulunuyorum. Burada uçak bileti, otel rezervasyonları, transfer, toplantı organizasyonları, eğitim, danışmanlık gibi hizmetler sunuyoruz. Bunun yanı sıra Nişantaşı Üniversitesi Gastronomi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarımı doktorant olarak sürdürüyorum.

Gayet güzel bir kariyeriniz olmuş, peki insanlar niçin turizmde kariyerlerine başlamalı?

Baktığımızda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verileri göre 1,448 Trilyon dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Tüm dünyada çok büyük bir ekonomiden. Bugün baktığımızda ülkemizde hızla gelişen bir sektörden. Geçtiğimiz sene 29,5 milyar dolar gelir elde edilirken 45 milyon ziyaretçi ülkemizde misafir edildi. Dolayısıyla sağlanan istihdam, ülkeye sağladığı döviz girdisi ile birlikle cari açığı kapatmakta ki payı, kültürel paylaşımların artması ve eğlenceli bir sektör olması en cazip yönleri.

Peki sizce turizmde ne tür fırsatlar var?

Öncelikle çok ciddi olarak kalifiye personel eksikliği mevcut. Hemen hemen sektörde ki her arkadaşımın da hak vereceği üzere dil bilgisi yeterli, akademik donanıma sahip personel bulmakta ciddi zorluklar yaşanıyor. Bu anlamda özellikle akademik çevre ve sektörün bir arada yürümesi burada çok önemli. Diğer sektörlere göre iş bulma oranı çok daha yüksek ve hızlı yükselebilme şansına sahipsiniz. Turizm gerek oteller olsun gerek acenteler gerekse tedarikçiler boyutunda çok geniş bir çevreyi kapsadığından iş fırsatları bakımından oldukça önemli. Yurtdışı tecrübesi ve deneyimi kişileri sektörde bir adım öne çıkaran bir diğer unsur. Özellikle yurtdışı çok önemli bir fırsat. Yabancı zincir otellerden geçişler bu konuda daha büyük fırsatlar sunabilmekteler. Yurtdışında elde edebileceğiniz maaşlar oldukça tatmin edici olabiliyor. Karlılıklar son yıllarda düşse de turizmde ciddi kar marjları hala yatırımcılar için cazip görünüyor. Ve son yıllarda önemini hep belirtmiş olduğum bir konu da dijitalleşen firmalar gelecekte rekabette büyük avantaja sahip olacaklar. Özellikle birçok internet sitesi, sosyal medya bloggerları, influcer’lar günümüzde turizmde önemli yere sahip, bu konularla ilgilide fırsatların olduğunu görüyorum.

2020 senesini nasıl görüyorsunuz?

2020 senesi umarım tüm turizm camiası için hayırlı olur güzel olur. Kesinlikle çok daha pozitif ve çok daha yükselen bir sene olmasını bekliyoruz. Herhangi bir terör olayı veya ekonomiye yönelik verilerde bir sorun olmadığı müddetçe turizm gelirlerimizin artmasını bekliyorum. 2013 peşi sıra 2016 senesinde yaşanan terör olayları ülkemiz turizm gelirleri adına oldukça olumsuz etkiler bıraktı. Bu sene Galata port Nisan ayı itibariyle açılacak ve Cruse taşımacılığı ile beraber büyük bir gelir elde edilecek. Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte transit birçok uçuş İstanbul üzerinden sağlanacak, ülkemizde yine Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu gerçekleşecek ve bu organizasyonun ülke tanıtımı için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte Antalya, Bodrum, Marmaris gibi gözde olan destinasyonlarımız yanı sıra, Trabzon, Bursa, Sapanca gibi destinasyonlarında talep artışı bekleniyor.

Son olarak genç arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir?

Bu işi severek yapmalarını öncelikle tavsiye ediyorum. Keyif alarak yaptıklarında hem kendileri mutlu olacak hem de kariyer olanakları kendileri için fazla olacak. Bilişimi özellikle iyi kullanmalarını, sosyal medyayı iyi kullanmalarını, yurtdışı deneyimi elde etmelerini, dil yeterliliklerinin arttırmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle network yaratmak ve sektörün deneyimli kişileri ile görüşebilmek çok önemli, bu tür fuarlar ve organizasyonlara mutlaka katılmalı ve bu insanlarla tanışmalılar. Linkedin gibi siteleri çok aktif kullanmalarını ve bu kanalla yöneticilere ulaşabilmelerini de ayrıca tavsiye ediyorum.

Değerli paylaşımınız için çok teşekkür ederiz, sizinle iletişime geçmek isteyenler özellikle LinkedIn hesabınızdan iletişime geçebilirler sanırım.

Elbette, diledikleri an LinkedIn Hakan ARSLAN adresim üzerinden turizm alanındaki her konuda benimle direkt iletişime geçebilirler. Bu keyifli röportaj için ben de size çok teşekkür ederim.