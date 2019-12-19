Yeni Yılda Eğlencenin Kalbi Kıbrıs’ta Atacak!

Gönlünüzden Kıbrıs’ta olmak geçtiyse tatiliniz hazır! 3-4 Gecelik full paket seçenekleri ve 1.582 ₺‘den başlayan fiyatlarla Kıbrıs’ta tatil yapmanın keyfini doyasıya çıkarın. Yılbaşında Kıbrıs’ta olmak için linke tıklayın.





2020 yılını karşılarken Girne’nin merkezine yürüme mesafesinde yer alan Kıbrıs Park Palace Hotel’i tercih edebilirsiniz. Farklı bir yerde olmanın heyecanı ve yeni yıl umutlarıyla bambaşka bir tatil deneyimi yaşayın. Bu tatil planı size ilaç gibi gelecek! Üç veya dört gece, konforlu odalarda tatilin keyfini çıkaracaksınız. Üstelik Kıbrıs’a gitmek için uçak bileti aramayacaksınız. Bu tatile uçak bileti ve alan transferleri de dahil… Yılbaşında felekten bir gün çalacağınız gala programlarıyla 2019’a veda edeceksiniz. Dorana Hotel yeni yıl tatiliniz için linki tıklayın. İndirimli tatil imkânına sahip olun.

Kıbrıs’ın kendine has atmosferini yaşamak için denizin mavisine, doğanın yeşil rengine bakmanız yeterli! Bu ada tarihi yerleriyle de büyüleyici bir yer. Sımsıcak insanlarıyla Kıbrıs’ta hiç yabancılık çekmezsiniz. “Biz nerede konaklayacağız?” diyorsanız Dorana Hotel tam size göre! Personel, rahatlığınız için hiçbir ayrıntıyı atlamıyor.

Lüks otelleri, ünlü sanatçılarıyla Kıbrıs’ta yılbaşı gecesi bir başka yaşanıyor. Size özel hazırlanan yılbaşı tatil paketlerini kaçırmayın! Unutulmaz bir yeni yıl için linke tıklayın ve Kıbrıs’a uçun!