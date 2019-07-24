Zagreb hakkında bilmeniz gerekenler

Zagreb, Hırvatistan'ın iç kesiminde yer alıyor. Ülkenin başkenti olan Zagreb, Belgrad'a 393, Budapeşte'ye 344, Viyana'ya ise 372 kilometre uzaklıkta. Venedik de Zagreb'e 379 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla kent, pek çok önemli Avrupa şehrinin tam ortasında yer alıyor.

Zagreb tarihi hakkında bilgiler...

Tarihte Zagreb'den ilk defa 11. yüzyıldaki yazılı kaynaklarda bahsedilmekte. Ancak bölgede 1. yüzyıldan kalma yerleşimlere de rastlanmıştır. Zagreb, aslında Kaptol ve Gradec adlı iki farklı şehrin birleşmesiyle meydana gelen bir kent. Bu açıdan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye de benzetmek mümkün.

Tarih boyunca bu iki kent sürekli birbiriyle güç mücadelesi içinde olup çatışmıştı. 1242 yılında da Cengiz Han'ın orduları tarafından istila edilip yakılan kent sonrasında yeniden inşa edildi. 1699 yılında kentin ilk üniversitesi açılırken bu aynı zamanda bölge için de bir ilk demekti. Uzun yıllar Avusturya-Macaristan'ın yönetiminde olan kent, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı ve ardından kurulan Yugoslavya'nın da bir parçası oldu.

Yugoslavya döneminde ülkenin en önemli kültür sanat merkezi olan kent, Avusturya Macaristan döneminden kalma görkemli yapılarının yanı sıra, Sosyalist rejime ait karakteristik binalara da ev sahipliği yapmakta.

Biten Aşklar Müzesi nerede?

Türkçeye Biten Aşklar Müzesi olarak da çevrilebilecek olan Muzej Prekinutih Veza, Zagreb'in en ünlü yerlerinden biri. Çirilometodska Caddesi üzerinde yer alan bu müze, özellikle sevgililer günü döneminde dolup taşıyor. Müzede başlayıp yarım kalmış ya da hiç başlayamamış aşklara ait objeler sergilenmekte. Bu açıdan konu itibariyle İstanbul'daki Masumiyet Müzesi ile de bir benzerliğe sahip olduğu söylenebilir.