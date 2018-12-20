72 yaşındaki Solitaire oyuncusu sadece 15 kayıpla 50 bin oyunu tamamladı

Onur Binay/milliyet.com.tr

Platformun tarihinde çok sayıda ikonik PC oyunu var, ama belki de hiçbiri Solitaire kadar tanınmıyor. Microsoft'un solo kart oyunu sürümü artık Windows Mağazası uygulaması ve hala orada. 72 yaşındaki bir oyuncu, 50 binin üzerinde oyun oynamayı başardı ve % 99.9'luk kazanma yüzdesi elde etti.

72 yaşındaki Solitaire oyuncusu, tam 50 bin el oynadığı Solitaire'de sadece 15 kere eli açamadı. En son bildirilen toplam rakam 50.061 oyunda 50 046 galibiyet. Bu sonucu dört yılda gün içinde bir veya iki saat oynayarak elde etti.

Bunun FreeCell'de yapılması çok zor. Çünkü FreeCell'de bazı oyunların açılmasına en baştan imkan yok ve galibiyet oranı %20 civarında.

Modern PC Solitaire, artık başarılar, günlük zorluklar ve global skor tablolarıyla dolu. Bazı oyuncuların Windows’un en eski günlerinden beri zevk aldığı klasikleri tuttuğunu bilmek de hala keyifli.