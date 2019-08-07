Apple’dan WhatsApp kısıtlaması!

Apple’ın iPhone ve iPad için geliştirdiği iOS 13, WhatsApp ve Facebook için işleri zora sokacak.

Güvenlik tedbirlerini artırma kapsamında Apple, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaları gözetimi altında olacak.

Söz konusu adım sayesinde sesli iletişim kurmaya yarayan uygulamaların arka planda VoIP (IP üzerinden ses verisi gönderebilen uygulamalar) aracılığıyla ses iletimi yapmasına izin verilmeyecek.

Uygulama kullanıma girdiği andan itibaren iPhone kullanıcılarının gizliliği daha güvenli hale getirilmiş olacak.