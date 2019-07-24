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    HaberlerTeknolojiDisney, Activision'u satın almayı planlıyor
    24.07.2019 - 09:29

    Disney, Activision'u satın almayı planlıyor

    Farklı alanlarda yatırımlarını sürdüren Disney'in, Activision Blizzard'ı satın almayı planladığıyla ilgili iddialar ortaya atıldı.

    Disney, Activision'u satın almayı planlıyor

    Disney, büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi Activision Blizzard'ı satın alarak devam etmeyi planladığı yönündeki iddialar güçlenmeye başladı.

    Son birkaç aydır Activision'da işlerin pek de iyi gitmediği biliniyor. Activision Blizzard yöneticisi Frank Pearce geçenlerde şirketten ayrıldığını açıklamıştı. Şirketin hisse fiyatı son birkaç ay içinde düşerek, satın alınabilecek bir spekülasyona yol açtı.

    Bugünlerde ise bir yatırımcı Walt Disney’ in Activision'u alması gerektiğini söylüyor. Yatırım şirketi Gerber Kawasaki için çalışan Nick Licouris, Disney ve Activision'un birçok alanda birbirine faydalı olabileceğini düşünüyor.

    Disney, son birkaç yıl boyunca oldukça rekabetçi hale geldi ve sürekli olarak yeni gelişmeleri benimsedi. Şirket geçmişte, Playdom gibi stüdyoları da satın almıştı.

    Belli yatırımlardan zarar ettikten sonra Disney video oyun yayıncılığından uzaklaşmaya karar vernişti.

    Disney'in mevcut İcra Kurulu Başkanı Bob Iger, "Bu alanda bulunmamız için en iyi şeyin lisans almak ve yayınlamamak olduğuna karar verdik." açıklamasında bulunmuştu.

    Ancak ne Activision ne de Disney henüz bu konu hakkında tam oalrak bir açıklama yapmış değil.

    Disney geçmişte Activision'un Overwatch League'ini yayınlamıştı.

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