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    Haberler TeknolojiDünyanın ilk Bluetooth 5.0 taşınabilir kaset çaları
    11.07.2019 - 10:20

    Dünyanın ilk Bluetooth 5.0 taşınabilir kaset çaları

    90'ların en popüleriydi. Kasetçalarlar geri dönüyor hem de Bluetooth ile... İşte detaylar

    Dünyanın ilk Bluetooth 5.0 taşınabilir kaset çaları

    Kasetçalarlar geri dönüyor. 2018 yılı boyunca toplam kasetçalar satışı %19’un üstünde. Bluetooth ve ses teknolojisinin 40 yıl önce düşünmek imkansız gibi görünüyordu fakat şimdi öyle değil. Son yıllarda teknolojik aletlerde de retroya büyük bir ilgi var. ABD merkezlir kâr amacı gütmeyen bağış şirketi olan Kickstarter, pazara giriyor.

    Yeni ürününün adı the Ninm It’s OK. Sony’nin Walkman’e benziyor. It’s OK, dünyanın ilk Bluetooth 5.0 kaset çaları. Kullanıcılar istedikleri şarkıları kablosuz bir şekilde dinleyecekler. It’s OK’a bluetooth hopörleri bile bağlanıyor. Bu kasetçaların kulaklık girişi bulunuyor ayrıca Walkman’ler gibi AA pillerle bile çalışıyor.

    Dünyanın ilk Bluetooth 5.0 taşınabilir kaset çaları


    Özellikleri

    Kaset kaydedici Teybin sonunda Otomatik Durdurma Sistemi ile Player 5 Tuş: Çal, İleri, Geri, Durdur ve Kaydet Tek dokunuşla kayıt sistemi ile / Dahili Mikrofon Harici 3.5mm Kulaklık Girişi Güç Gereksinimleri 2 “AA” pil Klasik Mono Ses Bluetooth 5.0 Verici İşlevi LED Bluetooth bağlantı göstergesi Ağırlık: yaklaşık 152g (pilsiz) Ebat: 118mm x 84mm x 33.5mm
    Pembe, mavi, lacivert rekleri olacak ve 75 Dolara piyasaya sürüleceği söyleniyor.
    It’s OK’ta boş kaset de olacak.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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