Dünyanın ilk Bluetooth 5.0 taşınabilir kaset çaları

Kasetçalarlar geri dönüyor. 2018 yılı boyunca toplam kasetçalar satışı %19’un üstünde. Bluetooth ve ses teknolojisinin 40 yıl önce düşünmek imkansız gibi görünüyordu fakat şimdi öyle değil. Son yıllarda teknolojik aletlerde de retroya büyük bir ilgi var. ABD merkezlir kâr amacı gütmeyen bağış şirketi olan Kickstarter, pazara giriyor.

Yeni ürününün adı the Ninm It’s OK. Sony’nin Walkman’e benziyor. It’s OK, dünyanın ilk Bluetooth 5.0 kaset çaları. Kullanıcılar istedikleri şarkıları kablosuz bir şekilde dinleyecekler. It’s OK’a bluetooth hopörleri bile bağlanıyor. Bu kasetçaların kulaklık girişi bulunuyor ayrıca Walkman’ler gibi AA pillerle bile çalışıyor.



Özellikleri

Kaset kaydedici Teybin sonunda Otomatik Durdurma Sistemi ile Player 5 Tuş: Çal, İleri, Geri, Durdur ve Kaydet Tek dokunuşla kayıt sistemi ile / Dahili Mikrofon Harici 3.5mm Kulaklık Girişi Güç Gereksinimleri 2 “AA” pil Klasik Mono Ses Bluetooth 5.0 Verici İşlevi LED Bluetooth bağlantı göstergesi Ağırlık: yaklaşık 152g (pilsiz) Ebat: 118mm x 84mm x 33.5mm

Pembe, mavi, lacivert rekleri olacak ve 75 Dolara piyasaya sürüleceği söyleniyor.

It’s OK’ta boş kaset de olacak.