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    HaberlerTeknolojiEn çok selfie bu ilde çekiliyor
    25.08.2019 - 12:06

    En çok selfie bu ilde çekiliyor

    İZMİR'deki Yaşar Üniversitesi'nin yüksek lisans öğrencisi Şule Baş, hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen öz çekimin (selfie) Türkiye'deki haritasını çıkardı.

    En çok selfie bu ilde çekiliyor

    Herkese açık Instagram hesapları üzerinden yapılan araştırmaya göre, kadınların erkeklere oranla en fazla özçekim çektiği il Kocaeli oldu.

    En çok selfie bu ilde çekiliyor

    İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Şule Baş, herkese açık Instagram hesapları üzerinden Türkiye’nin selfie haritasını çıkardı. Baş’ın çalışmasına göre, kadınların erkeklere oranla en fazla selfie paylaştığı il ise Kocaeli oldu. Kocaeli’de yaşayan kadınlar, araştırmanın sonucuna şaşırdı. Kadınlar araştırma sonucunun İstanbul çıkmasını beklediklerini söylerken, genellikle gezmeye gittiklerinde selfie çektiklerini belirtti.

    Üniversite öğrencisi Nursena Çalış, "Çok fazla selfie çekmiyorum çünkü sosyal medya kullanmıyorum. Selfie çekenleri normal buluyorum çünkü bu çağda herkes selfie çekiyor, fotoğraf paylaşmak artık çok normal bir şey haline geldi. Herkes Instagram, Snapchat gibi uygulamalar kullanıp selfie çekiyor. Ben de selfie çekmeyi çok eğlenceli buluyorum ama kullanmıyorum" dedi.

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